Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство участника СВО в Самаре

Вопиющая история разыгралась на улице Ташкентской в Самаре 18 мая 2026 года. Около дома №220 трое неизвестных жестоко избили участника СВО. Подробности сообщили в региональном СУ СК.

По информации родственников пострадавшего, в тот злополучный день он провожал свою девушку до дома. Неожиданно к ним подлетели трое мужчин. Они накинулись на бойца, ограбили его и избили до состояния комы. К концу мая пострадавший вышел из комы, но его состояние все еще оставляет желать лучшего.

В СУ СК Самарской области завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 11 лет и 9 месяцев.

Расследование дела находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.