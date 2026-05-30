Журналист «КП-Самара» одержала победу в конкурсе на призы губернатора Самарской области

Анастасии вручили награду на Дне прессы.

Еще одной наградой пополнилась копилка редакции «КП-Самара». Ее принесла специальный корреспондент Анастасия Зубкова. Она одержала победу в журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области в номинации «Единство и верность». Награду торжественно вручили в рамках Дня прессы в субботу, 30 мая. "Благодарю за высокую оценку моей работы. Эта победа в номинации "Единство и верность" для меня - подтверждение того, что мы пишем о важном. Спасибо моим героям, которые соглашались на интервью, читателям за обратную связь и моей любимой редакции за надежный тыл. Читайте "КП-Самара" - впереди еще много острых и важных материалов. Спасибо, что вы с нами!", - поделилась Анастасия Зубкова.

Напомним, 30 мая наша редакция получила еще одну награду, став лауреатом премии имени Валерия Иванова «С открытым забралом».