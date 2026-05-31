На улице Луначарского в Самаре убрали опасную детскую площадку

По площадке проходили тепловые сети Фото: Алексей ФОКИН.

В Самаре демонтировали опасную детскую площадку на улице Луначарского, 38. На ее состояние жители пожаловались в ноябре прошлого года, рассказали в Народном фронте Самарской области. По ней проходили тепловые сети.

«После нашего сигнала приняли меры: аварийная площадка была демонтирована, а тепловые сети приведены в порядок», – сообщила пресс-служба Народного фронта.

Трубы теплосетей покрасили, на них восстановили теплоизоляцию. Краны отремонтировали, и теперь никто не сможет их открыть случайно.

На контроле общественников остаются еще 15 детских площадок в Самаре. Недавно одну такую нашли на улице Красноармейской.

