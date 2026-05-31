«В самое сердце»: жительница Самары не успела купить билет на концерт Лазарева, но артист сделал ей подарок

Сергей Лазарев подарил жительнице Самары попасть на его живой концерт

30 и 31 мая в Самаре прошли концерты Сергея Лазарева. Билеты раскупались очень быстро, и одна из жительниц Самары не успела купить его. В соцсетях она выложила видео с просьбой к подписчикам, которым повезет попасть на концерт, снимать побольше видео, чтобы она тоже смогла насладиться шоу. Но реальность оказалась куда интереснее: на пост обратил внимание сам артист.

«Мне подарили билеты. Сергей, благодарю вас от всей души!» – сказала женщина в своем посте в соцсетях и пожелала артисту всего наилучшего.

Самарчанка призналась, что ее заполонили эмоции, что она в восторге от доброты Сергея Лазарева и ее подписчиков – в самое сердце.

Ранее Сергей Лазарев прогулялся по набережной Самары и превратился в «дачника», чтобы стать неузнаваемым.

