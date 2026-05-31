Опасное солнце будет светить в Самаре 1 и 2 июня

1 и 2 июня в Самаре будет светить «опасное» солнце – это значит, что уровень ультрафиолетового излучения будет очень высоким. По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие два дня уровень УФ-излучения дойдет до пяти баллов.

«Чем выше УФ-индекс, тем быстрее можно получить ожог и тем опаснее находиться на солнце», – предупреждают синоптики.

В разгар дня 1 и 2 июня самарцам советуют надевать головные уборы на улице и пить много воды, чтобы не допустить обезвоживания.

А вот 4 июня, по прогнозу, уровень ультрафиолетового излучения достигнет пяти баллов с самого утра и продержится до 18.00. Как и обещали синоптики, жара вернется в Самарскую область в июне.

