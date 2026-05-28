Летняя жара вернется в Самарскую область в начале июня

6 июня синоптики прогнозируют +28 градусов

В конце мая аномальная жара в Самарской области сменилась прохладой и дождями. Но дождливая погода с температурой ниже среднего уровня не задержится в регионе надолго. Синоптики рассказали, когда в Самарской области снова потеплеет.

«Ожидается преимущественно облачная погода с дождями, грозами, градом и порывистым ветром», – такой прогноз на текущую неделю давали в Приволжском УГМС.

Уже в понедельник наступит календарное лето, и после этого погода изменится в лучшую сторону. Правда – не сразу. По данным сервиса Gismeteo.ru, к 5 июня температура воздуха поднимется до +25 градусов. 6 июня синоптики прогнозируют уже +28 градусов, но с дождем. А июль 2026 года, по прогнозу, будет самым жарким за пять лет.

