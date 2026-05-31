Июнь будет жарким: в Самарской области в первый месяц лета прогнозируют пожарную опасность

На пожары влияет не только погода, но и человеческий фактор

В июне 2026 года в Самарской области может вырасти риск природных пожаров. Это следует из прогноза федеральной Авиалесохраны на основе данных Росгидромета.

«На большей части территории Самарской области возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности», – рассказали в ведомстве.

Впрочем, это не значит, что природных пожаров в первый месяц лета будет аномально много. На их появление влияет не только погода, но и человеческий фактор. Если жители региона будут соблюдать правила пожарной безопасности, не станут поджигать сухую траву и мусор, бросать окурки и горящие спички, огненной аномалии удастся избежать.

Напомним, что в начале июня в Самарской области будет светить опасное солнце.

