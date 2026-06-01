73% молодых россиян копят на финансовую подушку

Копить на путешествия стало непопулярным у молодых россиян

Эксперты фиксируют смену приоритетов в финансовом поведении молодых россиян. Если раньше основной целью сбережений были крупные покупки или поездки, то теперь на первый план вышла «подушка безопасности» и формирование пассивного дохода. Путешествия, напротив, утратили былую популярность в структуре накоплений.

Как сообщают аналитики, высокие процентные ставки вернули интерес к банковским депозитам, тогда как криптовалюта и наличные деньги отошли на второй план. Ключевыми драйверами такого поведения стали страх упустить доходность и распространение тренда осознанного потребления.

К середине 2026 года сбережения превратились для молодежи в базовую финансовую привычку. Согласно данным НАФИ, 73% молодых людей имеют накопления (годом ранее — 68%). Отдельный тренд - использование государственных инструментов. Например, грамотная стратегия предполагает применение «Пушкинской карты» для оплаты билетов в театры и музеи, что позволяет сэкономить личные средства и направить их на накопления.

Банки реагируют на запросы молодой аудитории. ВТБ в июле запустил накопительный счет для клиентов от 14 до 25 лет с ежедневной выплатой процентов. Как отмечают в кредитной организации, клиентская база в этом сегменте превышает 4 млн человек, а объем накоплений - более 60 млрд рублей. Средний чек вырос до 71 тыс. рублей (+11% с конца 2025 года).

«Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность, - прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. - Необходимо формировать привычку к сбережениям и повышению финансовой дисциплины».