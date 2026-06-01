Самая теплая вода у Сызрани Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рассказываем про температуру воды в Волге на 1 июня 2026 года. На Саратовском водохранилище у Самары температура поднялась примерно до +16°С. Примерно такие же показатели и на Куйбышевском водохранилище у Тольятти – около +16°С. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Самая теплая вода у Сызрани — +16,5 градуса», - говорится в сообщении.

В конце мая в регион пришло похолодание с дождями. В первые недели июня синоптики обещают грозы и дожди. Сейчас воздух остыл, но вода продолжает нагреваться. Пляжи еще не готовы к новому сезону. В Самаре их уборку после половодья начали раньше обычного, сейчас продолжается второй этап очистки. Жителям советуют дождаться официального открытия пляжей и не рисковать здоровьем.

