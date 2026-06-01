Перекрытие улицы Полевой продлили в Самаре до 5 июня

В Самаре продлили ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой, где ведется ремонт газопровода в границах улиц Молодогвардейской и Галактионовской. Теперь оно будет действовать до 5 июня 21:00. Об этом сообщили в городской администрации.
«Дополнительное время необходимо ресурсоснабжающей организации для устранения последствий ремонта, восстановления проезжей части и газона», – рассказали в пресс-службе.
Проехать не смогут, в том числе, средства индивидуальной мобильности и общественный транспорт. Пассажиров предупреждают, что автобусы № 24 и № 91 ходят по скорректированной схеме.
