Перекрытие улицы Полевой продлили в Самаре до 5 июня

Дополнительное время необходимо для устранения последствий ремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продлили ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой, где ведется ремонт газопровода в границах улиц Молодогвардейской и Галактионовской. Теперь оно будет действовать до 5 июня 21:00. Об этом сообщили в городской администрации.

«Дополнительное время необходимо ресурсоснабжающей организации для устранения последствий ремонта, восстановления проезжей части и газона», – рассказали в пресс-службе.

Проехать не смогут, в том числе, средства индивидуальной мобильности и общественный транспорт. Пассажиров предупреждают, что автобусы № 24 и № 91 ходят по скорректированной схеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал