НовостиПроисшествия1 июня 2026 10:55

СК завел уголовное дело из-за ДТП с двумя погибшими детьми в Самарской области

В Самарской области после смертельной аварии расследуют уголовное дело
Ирина СИНЕГУБОВА
Будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области завели уголовное дело из-за ДТП, где погибли двое детей. На трассе в Сергиевском районе возле села Черновка столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Уголовное дело заведено по признакам нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в рамках расследования будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, в результате ДТП погибли три человека, еще три получили телесные повреждения различной степени тяжести. Прокуратура тоже организовала свою проверку.

