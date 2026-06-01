Жительницу Октябрьска лишили свободы за убийство знакомой во время застолья

Женщина ударила ножом оппонентку в грудь и шею.

51-летней жительнице Октябрьска вынесли приговор за убийство женщины. Все произошло в марте 2025 года, когда она распивала спиртные напитки со своими знакомыми в квартире одного из них. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«В какой-то момент между двумя женщинами произошла ссора. Нападавшая нанесла своей оппонентке множественные удары ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте произошедшего», – рассказали в пресс-службе.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее женщина уже была судима за убийство отца своей жертвы, а также за нападение на знакомого. Теперь ей предстоит отбыть еще один срок. Суд лишил женщину свободы на 7 лет 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

