Два рейса между Самарой и Сочи задержали 2 июня

Снова отменены рейсы из Антальи и туда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 2 июня, в самарском аэропорту задержали на вылет и прилет два рейса. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло Курумоча.

Так, самолет в Сочи должен был вылететь из Самары в 15:50, однако время передвинули 18:50. А прилет был запланирован в Самару на 14:50, теперь прибытие ожидается в 17:50. В чем причины таких переносов, точно неизвестно. Угрозу атаки БПЛА сняли в регионе спустя четыре часа к 09:30.

Кроме того, снова отменены рейсы из Антальи и туда. Напомним, тысячи российских туристов столкнулись с отменой рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими городами. Отмечается, что туроператоры продлевают проживание в отелях за свой счет и подбирают альтернативные варианты вылета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал