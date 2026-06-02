РекламаПодписка
НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:50

В мэрии Самары опровергли инсульт у школьницы, попавшей в больницу после ЕГЭ

Самарской школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас девушка проходит обследование в лечебном учреждении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 1 июня 2026 года, в Самаре в одной из городских школ ученице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории. В ряде СМИ появилась информация о том, что у нее диагностировали инсульт, однако в администрации Самары ее опровергли.

«Сейчас девушка проходит обследование в лечебном учреждении города. Инсульта нет», – рассказали в мэрии.

Напомним, после сдачи экзамена по истории школьница почувствовала недомогание. Работники пункта проведения ЕГЭ вызвали скорую помощь, которая доставила девушку в больницу. В чем причины ухудшения состояния ученицы, пока неизвестно.

