Самарский катер с панорамными окнами представят на ПМЭФ-2026

Волга является световым акцентом выставочного стенда. Фото: пресс-службы губернатора Самарской области

Самарские производители маломерных судов представили свои лучшие модели на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня. Всего на стенде региона можно увидеть четыре макета лодок.

Большой катер с панорамными окнами занимает самое почетное место на стенде и привлекает своим дизайном. Стенд представляет собой синтез промышленной мощи и природной энергии. Волга является световым акцентом выставочного стенда.

Напомним, главное экономическое событие года проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Одним из центральных мероприятий станет пленарное заседание 5 июня, на котором выступит президент России Владимир Путин.

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