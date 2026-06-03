Четыре рейса отменили на паромной переправе Самара - Рождествено 4 июня

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня 2026 года, в Самарской области отменили четыре рейса на паромной переправе. Изменение в расписании коснулось маршрута «Самара (Октябрьский Спуск) - Рождествено». Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«Это связано со снижением уровня воды в Волге и необходимости переустановки дебаркадера», – рассказали в пресс-службе.

Так, отменяются рейсы в 09:30 из Рождествено и 11:00 из Самары, а также в 12:30 из Рождествено и 14:00 из Самары. Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездки.

Напомним, речную переправу открыли между двумя крупными городами региона с 1 июня. Теплоходы начали ходить между Самарой и Тольятти.

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