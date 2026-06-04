Аэропорт Курумоч закрыли в Самарской области ночью 5 июня

Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Режим "Ковер" ввели в Самарской области в ночь на пятницу, 5 июня 2026 года. Воздушное пространство временно закрыли на всех высотах. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности.

"В аэропорте Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщили в Росавиации.

Напомним, ракетную опасность объявили в Самарской области в третьем часу ночи 5 июня. Соответствующее предупреждение разослало МЧС России. Жителей региона призывают сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

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