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НовостиОбщество5 июня 2026 6:58

Волга у Самары прогрелась до +17,5 градусов 5 июня

В Самарской области поднимается температура воды в Волге
Елизавета ЖИРНОВА
День ото дня теплеет

День ото дня теплеет

Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Самарской области постепенно становится летней. День ото дня теплеет, а пляжный сезон вот-вот стартует. Рассказываем про температуру воды в Волге на 5 июня 2026 года. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

У Куйбышевского водохранилища в Тольятти вода прогрелась до 16,6 градусов. В Саратовском водохранилище у Сызрани температура воды чуть выше 17,5 градусов. На Саратовском водохранилище около Самары Волга также прогрелась до 17,5 градусов.

Напомним, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы и града 5 июня. Ожидается гроза, шквалистое усиление ветра и град.

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