Посетителей эвакуировали из торгового центра. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в торговом центре «Мега Сити». О происшествии стало известно вечером в воскресенье, 7 июня, пишут читатели «КП-Самара».

«Пожарная тревога сработала в торговом центре, но ничего критичного. Огня не видно. О причинах пока непонятно», - сообщают читатели.

Посетители торгового центра оперативно вышли из помещения. Организованная толпа заполнила парковку. На данный момент нет официальной информации о причинах происшествия. Напомним, также в самарском аэропорту «Курумоч» временно задержали несколько рейсов в воскресенье, 7 июня.

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