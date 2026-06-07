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НовостиОбщество7 июня 2026 15:29

Самарцы сообщают о сработавшей сигнализации в ТЦ «Мега Сити»

В Самаре в торговом центре сработала пожарная тревога 7 июня
Алена ПРОВКИНА
Посетителей эвакуировали из торгового центра.

Посетителей эвакуировали из торгового центра.

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в торговом центре «Мега Сити». О происшествии стало известно вечером в воскресенье, 7 июня, пишут читатели «КП-Самара».

«Пожарная тревога сработала в торговом центре, но ничего критичного. Огня не видно. О причинах пока непонятно», - сообщают читатели.

Посетители торгового центра оперативно вышли из помещения. Организованная толпа заполнила парковку. На данный момент нет официальной информации о причинах происшествия. Напомним, также в самарском аэропорту «Курумоч» временно задержали несколько рейсов в воскресенье, 7 июня.

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