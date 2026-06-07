В Самарскую область совсем скоро вернется 30-градусная жара

В регион вернется жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в ближайшие дни дожди и ветер стихнут. Ближе к концу следующей недели в регион вернется 30-градусная жара, информацию опубликовали в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В предстоящие дни сохранится влияние тыловой части циклона, центр которого переместится на Средний Урал. Воздушная масса постепенно трансформируется, и температурный фон приблизится к климатической норме», — отметили синоптики.

Температура воздуха днем постепенно начнет повышаться. Так, 9 июня ожидается +22…+27 градусов. 11 и 12 июня потеплеет до +24…+29 градусов. Напомним, в региональную столицу нагрянет серия магнитных бурь.

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