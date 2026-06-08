Мэр Самары поздравил с 100-летним юбилеем Николая Фоменко

Я был рад встретиться с этим замечательным профессионалом, человеком-легендой. Фото: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков поздравил со 100-летним юбилеем Николая Фоменко – Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного связиста, члена Союза журналистов России, организатора телевизионного вещания в Куйбышевской области.

«Николая Пантелеевича в Самаре знают очень многие, а для телевизионщиков он стал настоящим флагманом, первопроходцем в мире телевещания. Я был рад встретиться с этим замечательным профессионалом, человеком-легендой. От души поздравляю его с круглой датой, желаю здоровья, бодрости и успехов во всех начинаниях!» – написал глава города в мессенджере МАКС.

Николай Пантелеевич в 1942 году был призван на фронт, после войны несколько лет служил на Дальнем Востоке. В 1957 году прибыл в Самару для организации телевещания. Он стал не только создателем самарского телевидения, но и первым его зрителем – принял первую пробную передачу Куйбышевского телецентра. В 90-е организовал и возглавил одну из первых независимых телекомпаний – «СКАТ». В последние пять лет увлекся фотографией, участвует в конкурсах.

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