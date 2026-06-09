В Екатеринбурге завершились «Большие гастроли» самарского театра оперы и балета

6 и 7 июня состоялись показы балета Чайковского «Спящая красавица». Фото: Иван Мохнаткин

Завершились «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета 4 июня под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова прошел показ оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», 6 и 7 июня состоялись показы балета П. Чайковского «Спящая красавица» под управлением Андрея Данилова.

«Благодарим коллектив Урал Опера Балет, лично директора Андрея Геннадьевича Шишкина за оказанный теплый прием, и РОСКОНЦЕРТ за возможность осуществить такие масштабные гастроли и представить новому зрителю знаковые постановки нашего репертуара. Обменные гастроли с одним из ведущих коллективов России — новый этап в 95-летней истории самарского театра. Для нас очень важен обмен творческой энергией, которая впоследствии рождает новые планы, совместные проекты. Но самое главное – это сохранение и продвижение классического наследия мирового музыкального искусства, шедевров отечественной культуры», – рассказал Евгений Хохлов.

Главные партии в опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» 4 июня исполнили: Катерина Львовна Измайлова, жена Зиновия Борисовича – заслуженная артистка России Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Борис Тимофеевич Измайлов, купец – Ренат Латыпов; Сергей, работник – Максим Зырянов. Дирижер – Евгений Хохлов.

Партии в балете П. Чайковского «Спящая красавица» 6 и 7 июня исполнили: Принцесса Аврора — Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области | Софья Туманова; Принц Дезире — Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области | Денис Мазанов; Карабос, злая фея — Дмитрий Пономарёв, заслуженный артист Самарской области; Фея Сирени — Наталия Клеймёнова | Екатерина Фатеева. Дирижер – Андрей Данилов.

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