Два пляжа в Самарской области забраковал Роспотребнадзор

Пробы воды на двух пляжах не соответствовали нормам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Роспотребнадзор проверяет пляжи в преддверии старта купального сезона. 14 пляжей уже получили заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного использования. Среди них – пляжи в Тольятти, Кинеле, Новокуйбышевске, Кинельском, Нефтегорском, Шигонском районах и т.д. Пляжей Самары в этом списке пока нет.

«На этих пляжах организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям», – прокомментировала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

А вот два пляжа ведомство забраковала, оба расположены в Новокуйбышевске – пробы воды на них не соответствовали нормам.

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