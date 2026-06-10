Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, самарский аэропорт закрыли из-за объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщили в Росавиации в 04:28.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе.

Судя по онлайн-табло аэропорта, все рейсы получили статус «приостановлены». Пассажирам рекомендуют дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпаниях.

Ракетная опасность начала действовать в регионе в 05:45. Из-за нее включили сирены и ограничили мобильный интернет.