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НовостиПроисшествия10 июня 2026 2:14

Самарский аэропорт закрыли из-за ракетной опасности утром 10 июня

Аэропорт Самары объявил о введении ограничений на полеты
Ирина СИНЕГУБОВА
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 10 июня 2026 года, самарский аэропорт закрыли из-за объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщили в Росавиации в 04:28.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе.

Судя по онлайн-табло аэропорта, все рейсы получили статус «приостановлены». Пассажирам рекомендуют дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпаниях.

Ракетная опасность начала действовать в регионе в 05:45. Из-за нее включили сирены и ограничили мобильный интернет.