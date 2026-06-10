Марина Сидухина: «У нас 10 лет, чтобы достойно подготовиться к 450-летию Самары»

Марина Сидухина поблагодарила президента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сенатор РФ Марина Сидухина прокомментировала решение президента России Владимира Путина о поддержке празднования 450-летия основания Самары в 2036 году. Она считает, что это важная оценка людей, которые на протяжении веков создавали и сохраняли город и его уникальные традиции.

«Самара – город трудовой доблести и ремесленных школ, крепкий оплот обороны и промышленного производства. Именно здесь ковали мастерство рабочие, развивались традиции кораблестроения и авиации, росли поколения ученых, инженеров, космонавтов, спортсменов. У нас есть десять лет, чтобы достойно подготовиться к юбилею», – сказала Сидухина.

По словам сенатора, подготовка предполагает сохранение исторической среды, поддержку народных промыслов, обновление городских пространств, создание новых культурных и образовательных программ и др. Марина Сидухина считает важным, чтобы программа юбилея отражала память, труд и обычаи самарцев, многообразие культур и традиций волжской земли.

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