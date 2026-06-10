Телебашня в Самаре окрасится триколором и истребителями в День России 12 июня

Фото: правительство Самарской области.
В пятницу, 12 июня 2026 года, телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в честь Дня России. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
«Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205», – рассказали в пресс-службе.
Жители в режиме подсветки смогут увидеть российский триколор и российские истребители в сопровождении надписей «12 июня – День России». Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек и до 00:00.
Всего в акции с тематическими световыми шоу будут участвовать более 20 телебашен РТРС. Они меняют свои подсветки в каждый важный праздник.
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