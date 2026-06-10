Телебашня в Самаре окрасится триколором и истребителями в День России 12 июня

Праздничная подсветка будет работать до 00:00. Фото: правительство Самарской области.

В пятницу, 12 июня 2026 года, телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в честь Дня России. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205», – рассказали в пресс-службе.

Жители в режиме подсветки смогут увидеть российский триколор и российские истребители в сопровождении надписей «12 июня – День России». Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек и до 00:00.

Всего в акции с тематическими световыми шоу будут участвовать более 20 телебашен РТРС. Они меняют свои подсветки в каждый важный праздник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От кинопоказов до концерта духового оркестра: как отметят День России в Самаре в 2026 году

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал