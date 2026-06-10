В Самаре готовятся к сносу незаконной дачи Качмазова за 150 млн рублей

В 2025 году суд признал постройку незаконной и постановил снести. Фото: прокуратура Самарской области.

В Самаре начали готовится к сносу незаконной постройки, известной как «дача Качмазова». Она расположена между Студеным и Коптевым оврагами – прямо на территории памятника природы. Строение связывают с Юрием Качмазовым, основателем группы «СОК», хотя официально предприниматель никогда не владел этой недвижимостью. Кадастровая стоимость участков (0,6 га) – 9 млн рублей, а построек – более 150 млн.

В 2025 году суд признал постройку незаконной и постановил снести. Швейцарская фирма, которая возвела виллу на заповедных землях, пыталась оспорить решение через апелляцию, но судебная коллегия по гражданским делам ее не поддержала.

По данным прокуратуры, в отделение судебных приставов Советского района уже направили исполнительный лист о взыскании сбора в 100 тысяч рублей. После этого иностранные собственники смирились с потерей имущества и начали вывозить личные вещи, однако затем подали заявление в суд с просьбой предоставить отсрочку сноса на полтора года. Ходатайство пока рассматривают.

Тем не менее участь «дворца в лесу» предрешена – в ближайшие годы его снесут. Сейчас разрабатывают техзадание на создание проектной документации, календарный план работ и другие необходимые документы.

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