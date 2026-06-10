Доладов: «Поддержка празднования 450-летия Самары президентом очень важна»

Доладов считает, что это придаст колоссальный импульс развитию города и региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов прокомментировал решение президента России Владимира Путина о поддержке празднования 450-летия основания Самары в 2036 году. Он поблагодарил главу государства за подписание указа.

«Мы понимаем, какую ответственность это историческое событие накладывает на всех жителей региона, ведь это не только знак признания заслуг региона со стороны президента, а еще и огромный аванс доверия и поддержки, который мы должны в ближайшие 10 лет оправдать», – сказал Доладов.

По его словам, празднование такой значимой даты будет включать в себя большую организационную работу по преображению всего облика Самары и реализации масштабных проектов во всех сферах жизни. Константин Доладов считает, что это придаст колоссальный импульс развитию города и региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал