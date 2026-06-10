Живайкин: «Юбилей Самары будет отмечаться в 2036 году на федеральном уровне»

Александр Живайкин подчеркнул важность развития города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин прокомментировал решение президента России Владимира Путина о поддержке празднования 450-летия основания Самары в 2036 году. Он отметил, что юбилей города будет отмечаться на федеральном уровне.

«Я помню, когда Самаре (тогда еще Куйбышеву) грянуло 400 лет. Я был в восьмом классе, отцу на работе дали пригласительные на всю семью на праздник на стадион «Металлург». Мама заставила переодеться из спортивной формы в рубашку и брюки. Мы шли туда нарядные и счастливые. Там возникло чувство, что ты часть огромного города, большой истории, и гордость», – сказал Живайкин.

По его словам, юбилей федерального масштаба – не только возможность показать всей России красоту и мощь Самары, но и серьезный экзамен, благодаря которому город сможет по новому раскрыть туристический и культурный потенциал. Александр Живайкин подчеркнул важность развития общественных пространств, благоустройства улиц, создания современной инфраструктуры и др.

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