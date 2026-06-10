Девятов: «Мы готовимся к новому этапу развития Самары»

Это реальный шанс сделать город комфортнее для каждого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врио главы Новокуйбышевска Максим Девятов прокомментировал решение президента России Владимира Путина о поддержке празднования 450-летия основания Самары в 2036 году. Это повышает статус празднования и открывает новые возможности для развития города.

«Самара стоит на Волге уже больше четырех столетий. Город, начинавшийся как пограничная крепость, стал одним из крупнейших промышленных, космических и научных центров России. Здесь развивали оборону, создавали ракетную технику, писали историю», — отметил Девятов.

Максим Девятов подчеркнул, что у Самары огромный культурный и туристический потенциал. Волжская набережная, старый купеческий центр, фестивали, музеи и современные общественные пространства привлекают гостей.

Федеральный статус празднования даст дополнительные возможности. Среди них — развитие инфраструктуры, благоустройство парков и улиц, новые маршруты для жителей и путешественников. Девятов назвал это реальным шансом сделать город комфортнее для каждого.

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