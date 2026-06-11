Адреса укрытий на случай ракетной угрозы опубликовали в Самаре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре опубликовали полный список укрытий на случай ракетной опасности. Точные адреса размещены на официальных сайтах администраций районов города и на сайте мэрии. В этих локациях можно укрыться, когда объявлена ракетная или беспилотная опасность, как, например, было 10 июня. Самарцам советуют запомнить, где находится ближайшее укрытие, и проследовать в него при необходимости.
«Кроме того, если вы оказались на улице, можете проследовать в любое укрытие, обозначенное специальной табличкой, маршрут к нему указан на местности стрелками», – уточнили власти.
По ссылкам можно найти список укрытий для Железнодорожного, Красноглинского, Кировского, Промышленного, Куйбышевского, Самарского, Октябрьского, Ленинского и Советского районов Самары.
Ранее сообщалось, что в Самаре есть около 4000 укрытий для населения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал