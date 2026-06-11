Адреса укрытий на случай ракетной угрозы опубликовали в Самаре

Если вы оказались на улице, можете проследовать в любое укрытие, обозначенное специальной табличкой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре опубликовали полный список укрытий на случай ракетной опасности. Точные адреса размещены на официальных сайтах администраций районов города и на сайте мэрии. В этих локациях можно укрыться, когда объявлена ракетная или беспилотная опасность, как, например, было 10 июня. Самарцам советуют запомнить, где находится ближайшее укрытие, и проследовать в него при необходимости.

«Кроме того, если вы оказались на улице, можете проследовать в любое укрытие, обозначенное специальной табличкой, маршрут к нему указан на местности стрелками», – уточнили власти.

По ссылкам можно найти список укрытий для Железнодорожного, Красноглинского, Кировского, Промышленного, Куйбышевского, Самарского, Октябрьского, Ленинского и Советского районов Самары.

Ранее сообщалось, что в Самаре есть около 4000 укрытий для населения.

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