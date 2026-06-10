В Самарской области устраняют последствия атаки БПЛА 10 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская область подверглась массированной атаке БПЛА со стороны ВСУ. Над регионом сбили несколько десятков беспилотников. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Рассказываем все, что известно про атаку БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026 года.

Атака БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026: что известно, подробности

Беспилотная опасность была объявлена в Самарской области в два часа ночи 10 июня 2026 года. В регионе ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыли для полетов. В 5:45 была объявлена ракетная опасность, были включены сирены. Ее сняли спустя два часа. А около 10 часов утра губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА.

«Силами ПВО и мобильных боевых групп было сбито несколько десятков беспилотников», - написал глава Самарской области.

Последствия атаки БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026

Последствия атаки БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026 года оказались довольно серьезными. По данным губернатора, зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026

При атаке БПЛА на Самарскую область 10 июня пострадали три человека, сообщил Вячеслав Федорищев. Насколько серьезные травмы они получили, пока неизвестно. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Реакция властей на атаку БПЛА на Самарскую область 10 июня 2026

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в Самарской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Он призвал жителей быть осторожнее и напомнил, что действует запрет на публикацию фото и видео с мест атаки беспилотников. В случае обнаружения обломков дронов необходимо обращаться по номеру 112.

Работает ли аэропорт Курумоч в Самарской области 10 июня 2026

Из-за угрозы атаки БПЛА, а потом и ракетной опасности в Самарской области 10 июня 2026 года ввели режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно приостановил свою работу. По данным Росавиации, он не принимает и не выпускает самолеты примерно с 4:30.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, задержаны несколько десятков рейсов. Среди них: самолеты в Анталью, Геленджик, Нижневартовск, Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал