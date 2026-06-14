Новую дорогу в Куйбышевском районе Самары достроят в декабре 2026 года

Срок сдачи объекта – декабрь 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, когда в Самаре завершат строительство новой дороги в Куйбышевском районе. Напомним, что дорога соединит улицы Центральную и Уральскую. Ранее мэрия сообщала, что работы выполнены на 17%, а пройдут они в один этап.

«Срок сдачи объекта – декабрь 2026 года», – ответили в городской администрации на запрос «КП-Самара».

На дороге установят освещение, оборудуют локальные очистные сооружения, здесь появятся тротуары, остановки, пешеходные переходы. В мэрии назвали новую дорогу социально значимым объектом для жителей Куйбышевского района, так как она соединит строящийся ЖК «Самарское Заречье» с существующей городской средой.

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