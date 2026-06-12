Аэропорт Курумоч возобновил прием и отправку рейсов утром 12 июня

На текущий момент задержаны несколько рейсов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Небо над Самарской областью открыли утром в пятницу, 12 июня. По информации пресс-службы аэропорта Курумоч, работа ведется в штатном режиме.

«Сняты временные ограничения на полеты в периметре воздушного пространства аэропорта Курумоч. Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику», - сообщили в пресс-службе Курумоча.

На текущий момент задержаны 11 вылетов и прибытие 12 самолетов. Рейс в Шарм-Эль-Шейх отменен.

Об опасности атаки БПЛА на Самарскую область стало известно ночью 12 июня. Около 8 часов утра был объявлен отбой. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что пострадавших и погибших нет.

В результате падения беспилотника был поврежден промышленный объект в Тольятти.