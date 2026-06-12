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НовостиОбщество12 июня 2026 7:48

В аэропорту Курумоч задержали 11 рейсов из-за атаки БПЛА 12 июня

Аэропорт Курумоч возобновил работу после отбоя атаки БПЛА в Самаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Утром воздушное пространство над Самарой было закрыто.

Утром воздушное пространство над Самарой было закрыто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Курумоч задержали 11 рейсов из-за атаки БПЛА, которая была совершена на Самарскую область рано утром 12 июня. После объявления беспилотной опасности работа аэропорта была приостановлена. Воздушное пространство над Самарой закрыли.

Когда был объявлен отбой, аэропорт возобновил работу в штатном режиме. В пресс-службе сообщали, что авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику. Утром были задержаны 11 вылетов и прибытие 12 самолетов. Рейс в Шарм-Эль-Шейх отменили.

На текущий момент задерживаются 9 вылетов и прибытие 9 самолетов.

Напомним, сообщение об атаке БПЛА поступило около половины третьего ночи. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, погибших и пострадавших нет. В результате падения беспилотника был поврежден промышленный объект в Тольятти.