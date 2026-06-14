Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 13:53

В Самарской области локализован очаг болезни Банга

Алексей Попов прокомментировал ситуацию в Хворостянском районе
Роман ГЕРАСЬКОВ
Алексей Попов отметил, что карантинные меры будут сохранены до окончания всех мероприятий Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Алексей Попов отметил, что карантинные меры будут сохранены до окончания всех мероприятий Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Заместитель председателя Правительства Самарской области и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов прокомментировал ситуацию в Хворостянском районе.

«В рамках противоэпизоотических мероприятий было произведено изъятие животного, давшего положительную реакцию на заболевание (1 корова). В настоящее время в животноводческом помещении, в котором содержался скот, проводится дезинфекция. Угроза распространения заболевания снята, очаг локализован», - заявил Алексей Попов.

Алексей Попов отметил, что карантинные меры будут сохранены до окончания всех мероприятий. Ранее в этом же муниципальном районе был выявлен бруцеллез у 3 голов КРС.

Чем опасна болезнь Банга для человека, можно прочитать в нашем материале.