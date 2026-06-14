Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Самаре 14 июня

Пожарные локализовали возгорание в доме на площади 300 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Стали известны подробности крупного пожара в жилом доме на улице XXII Партсъезда в Самаре 14 июня 2026 года. Огнем охвачены несколько квартир в первом подъезде. Погибших, по предварительным данным, нет.

«Площадь возгорания составляет 300 кв. м. Происходит горение квартир первого подъезда со второй по четвертый этаж», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, на медосмотр в больницы направлены пять человек, в том числе двое детей. Из горящего дома спасли семь человек.

На месте ЧП сейчас работают 111 специалистов и 32 единицы техники. Они локализовали пожар в 22:30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал