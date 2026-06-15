Врио главы Волжского района Самарской области стал Александр Кузнецов

Ранее Александр Кузнецов был главой Чапаевска Фото: правительство Самарской области.

Александр Кузнецов, ранее занимавший пост министра внутренней политики Самарской области, стал врио главы Волжского района. О кадровых перестановках ранее сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания.

У Александра Кузнецова уже есть опыт управления муниципалитетом. Ранее он был главой Чапаевска, но подал в отставку в ноябре 2025 года, чтобы перейти на работу в правительство Самарской области. Министром внутренней политики Кузнецов проработал около полугода.

Александр Шарков, ранее занимавший пост главы Волжского района, теперь возглавит министерство региональной безопасности Самарской области. Ранее на это должности работал Евгений Московцев, куда он перейдет, пока не известно.

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