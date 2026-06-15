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НовостиОбщество15 июня 2026 11:40

На пляжи Самары завозят песок

В Самаре готовятся к открытию пляжного сезона
Екатерина ПАВЛОВА
Сейчас на берегу работает спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии

Сейчас на берегу работает спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжают готовить пляжи к летнему сезону. На пляж в Загородном парке уже завезли песок, а на первой очереди набережной устанавливают оборудование. 15 июня вода прогрелась до +19,5 градусов, а уровень воды составляет 28,32 мБс. Об этом сообщает администрация Самары.

«Сейчас на берегу работает спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии», – рассказали в мэрии.

Однако купаться пока рано. Роспотребнадзор еще не выдал санитарно-эпидемиологическое заключение. Напомним, в Самаре хотят расширить и благоустроить набережную

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