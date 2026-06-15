На пляжи Самары завозят песок

Сейчас на берегу работает спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжают готовить пляжи к летнему сезону. На пляж в Загородном парке уже завезли песок, а на первой очереди набережной устанавливают оборудование. 15 июня вода прогрелась до +19,5 градусов, а уровень воды составляет 28,32 мБс. Об этом сообщает администрация Самары.

«Сейчас на берегу работает спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии», – рассказали в мэрии.

Однако купаться пока рано. Роспотребнадзор еще не выдал санитарно-эпидемиологическое заключение. Напомним, в Самаре хотят расширить и благоустроить набережную

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