При нахождении в здании нужно спуститься в защитное сооружение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня 2026 года, в Самаре зазвучали сирены, которые включили из-за ракетной опасности. Звук раздается в разных частях города в 07:49.

При нахождении в здании нужно спуститься в защитное сооружение, подвал или подземный паркинг. Если такой возможности нет, держитесь подальше от окон, зайдите в помещение с несущими стенами или без окон.

В квартире безопаснее всего находиться в ванной комнате. Нужно сесть на пол у несущей стены и пригнуться. Пользоваться лифтом запрещено. Если человек оказался на улице или в транспорте, он должен срочно направиться в ближайшее укрытие.

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