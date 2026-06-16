Детей в садах Самары увели в укрытия из-за ракетной опасности

В случае ЧС звонить по телефону 112 Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В детских садах Самары детей и педагогов переместили в укрытия. Это произошло после объявления ракетной опасности утром 16 июня 2026 года. Все дошкольники находятся в безопасности вместе с воспитателями. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Следите за информацией в родительском чате своего садика», — говорит глава Самары.

Родителям рекомендовали сохранять спокойствие. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в Самарской области ввели штрафы за съемку и публикацию атаки беспилотников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал