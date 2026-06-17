Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области активно готовятся к пляжному сезону. Жителям региона уже известен список безопасных для купания мест, а на некоторые пляжи уже завезли свежий песок и устанавливают оборудование. Рассказываем про температуру воды в Волге на 17 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».
У берегов Самары на Саратовском водохранилище температура воды поднялась до +21 °C, а у Тольятти на Куйбышевском водохранилище столбик термометра еще выше – на отметке в 23 °C.
У Сызрани на Саратовском водохранилище Волга прогрелась до + 22 °C.
Несмотря на высокую температуру воды купаться пока рано. Для этого нужно дождаться заключения Роспотребнадзора.
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