В Самаре подготовили пляжи к летнему отдыху

На местах отдыха обновили песок и провели дератизацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершили подготовку пляжных зон к летнему сезону. На популярных городских местах отдыха обновили песок и провели дератизацию. Роспотребнадзор подтвердил, что вода в Волге и песок на пляжах полностью безопасны для жителей региона. Об этом рассказала администрация Самары.

«Привели в порядок ключевые зоны отдыха, включая набережную и пляж Загородного парка. Также продолжают устанавливать оборудование, чтобы отдых у воды стал еще удобнее для всех горожан. В ближайшее время все работы будут полностью завершены», — говорится в сообщении.

На текущий момент на большинстве объектов закончили разравнивание песка. Исключением остается Красноглинский район, где работы завершат в ближайшие часы. На первой и второй очередях набережной продолжает работать спецтехника. Жителей просят соблюдать осторожность и держаться на безопасном расстоянии от рабочих зон.

Напомним, вода в Волге прогрелась до комфортных показателей, у берегов Самары на Саратовском водохранилище температура воды поднялась до +21 °C.

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