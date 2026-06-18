Меньше двух месяцев проработал в новом клубе экс-тренер «Крыльев Советов» Адиев

Магомед Адиев ушел из «Крыльев Советов» в апреле 2026 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Магомед Адиев, бывший тренер «Крыльев Советов», недолго продержался на новом месте работы. Напомним, что самарский футбольный клуб он покинул в апреле 2026 года, а вскоре стал главным тренером клуба «МЛ Витебск». Но проработал там меньше двух месяцев.

«Главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от тренировок с командой», – сообщила пресс-служба белорусского футбольного клуба 17 июня.

Под руководством Адиева «МЛ Витебск» провел семь матчей, одержал четыре победы, два раза проиграл и один раз сыграл вничью. О причинах отстранения Адиева в клубе умолчали.

Что касается «Крыльев Советов», то после ухода Адиева исполнять обязанности главного тренера стал Сергей Булатов. Недавно контракт с ним продлили на два года.

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