Сама была 15-м ребенком и с юности мечтала о большой семье: жительница Кинеля стала мамой в одиннадцатый раз

Сама Светлана тоже выросла в многодетной семье. Фото: минсоцдемографии Самарской области

В Самарской области в многодетной семье Пукиш родился одиннадцатый ребенок. У супругов Владимира и Светланы из Кинеля на свет появилась дочка Раиса. Теперь у них всего восемь дочерей и три сына. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Я всегда говорила – у меня будет 10 детей. Но Бог дал одиннадцатого. Всегда хотели, чтобы у родителей собирались и внуки, и племянники. Это очень здорово», – признается счастливая мать.

Сама Светлана тоже выросла в многодетной семье, она была 15-м ребенком. Имя для новорожденной выбирали дружно всей семьей. Старшая дочь Маша заранее изучила словари и предложила родителям вариант, который понравился маме и папе. По словам главы семейства, каждая выписка супруги из родильного дома – волнительный и трепетный момент.

За достойное воспитание детей супруги неоднократно получали высокие награды: знаки отличия «Материнская доблесть» II степени и «Во славу отцовства», орден «Родительская слава».

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