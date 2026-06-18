Министр Гурков: «В Самарской области на 19 АЗС топливо снова появится 22 июня»

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков прокомментировал нехватку автомобильного топлива в регионе. Он сообщил журналисту «КП-Самара», что ситуация на контроле.
«Да, мы наблюдаем увеличение спроса на наших заправочных станциях из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены. На АЗС крупных компаний проблем с обеспечением топлива нет. Небольшая нехватка существует только на одной из сети: 19 из 39 заправок закрылись. Но 22 июня они снова начтут работать. Не нужно создавать ажиотаж, топлива достаточно. С нашей стороны ситуация на контроле», – рассказал Гурков.
Ранее по поводу ограничений в продаже топлива высказался губернатор Самарской области. Эксклюзивное интервью с главой минпромторга региона можно будет послушать на радио «КП-Самара» 98.2 FM.
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