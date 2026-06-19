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НовостиОбщество19 июня 2026 9:43

Жителям Самарской области напомнили про штраф за купание в неположенном месте

Самарцам напомнили про правила детской безопасности на воде
Екатерина ПАВЛОВА
Для обеспечения безопасности у воды необходимо выбирать только оборудованные пляжи.

Для обеспечения безопасности у воды необходимо выбирать только оборудованные пляжи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начало летних каникул ознаменовалось трагическими происшествиями на воде. 11 июня 15-летний подросток погиб при переправе через Волгу на самодельном плоту. 13 июня из Волги извлекли тело 16-летнего юноши. Поэтому жителям региона напомнили про правила безопасности на воде. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Для обеспечения безопасности у воды необходимо выбирать только оборудованные пляжи. Родителям следует неукоснительно следить за детьми, исключить употребление алкоголя и заранее обучать детей навыкам плавания», – рассказала начальник отдела безопасности на водных объектах ведомства Наталья Нестерова.

Также жителям региона напомнили о штрафе за купание в неположенном месте. В Самарской области он составляет от 500 до 1000 рублей.

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