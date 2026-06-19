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НовостиОбщество19 июня 2026 15:28

В Самаре восстановили более 20 тысяч кв. м аварийных дорог и тротуаров

69 участков дорог ремонтируют в Самаре в 2026 году
Александра ТАЙБАТРОВА
В Самаре продолжается дорожная кампания

В Самаре продолжается дорожная кампания

Фото: администрация Самары.

В Самаре продолжается кампания по дорожному ремонту, в рамках которой в порядок приводят 69 участков дорог и 50 тротуаров. На аварийных участках восстановили уже свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта, рассказали в мэрии.

«По поручению главы Самары Ивана Носкова в каждом районе ведется ежедневный мониторинг состояния дорог, тротуаров и их текущий ремонт», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Помимо этого, дорожные службы устраняют трещины и другие локальные дефекты.

Напомним, что 8 июня в Самаре стартовал ремонт Московского шоссе.

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