В выходные в Самарской области будет светить опасное солнце

На солнце не стоит забывать про головные уборы и защиту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В грядущие выходные опасное солнце будет светить в Самарской области. Об этом предупреждают синоптики. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу, 20 июня, индекс УФ-активности составит до пяти баллов, а воскресенье, 21 июня, поднимется до шести баллов.

«Наносите защиту, надевайте панаму и солнечные очки», – советуют синоптики.

По данным Приволжского УГМС, в выходные будет не очень жарко: до +24 градусов в субботу и до +25 градусов в воскресенье. При этом возможны дожди и грозы. Но на солнце все же не стоит забывать про головные уборы и защиту.

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