На проспекте Карла Маркса в Самаре 22 июня начнется ремонт водопровода

«Коммунальная компания заменит участки труб диаметрами 200 и 300 миллиметров Фото: администрация Самары.

22 июня на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе Самары начнется капитальный ремонт двух водопроводных линий, общая длина которых составляет 536 метров. Старт работ анонсировала мэрия.

«Коммунальная компания заменит участки труб диаметрами 200 и 300 миллиметров в районе домов №№ 13-19 по проспекту Карла Маркса», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

На время проведения работ тяжелую технику разместят во внутриквартальном проезде, так что проехать там будет нельзя. В расположенных неподалеку домах возможны кратковременные отключения воды.

Напомним, что с 19 по 25 июня в Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал